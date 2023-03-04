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Вшивцев Никифор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670 ст.

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670 ст.

Отец: Вшивцев Яков .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Вшивцев Самсон Никифорович

Мать ребёнка: Вшивцева Орина

Рождение ребёнка
1713

Сын: Вшивцев Сидор Никифорович

Мать ребёнка: Вшивцева Орина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Орина

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1740
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