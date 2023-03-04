Вшивцев Никифор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670 ст.
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670 ст.
Отец: Вшивцев Яков .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Вшивцев Самсон Никифорович
Мать ребёнка: Вшивцева Орина
Рождение ребёнка
1713
Сын: Вшивцев Сидор Никифорович
Мать ребёнка: Вшивцева Орина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Орина
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1740