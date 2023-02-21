Вшивцев Сидор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Вшивцев Никифор Яковлевич
Мать: Вшивцева Орина
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Платунова Мавра Сидоровна
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
23.06.1735 ст.
Дочь: Агрипина Сидоровна
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Кощеева Марьяна Сидоровна
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Бракосочетание
08.02.1750 ст.
1750г. Нолинск МК (свадьба) жених вдовец 2 брак, невеста той вотчины и прихода дер. Хитринской крест. Космы Говорухина дочь вдова Степанида 3 брак. ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
07.07.1760 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева ?
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782