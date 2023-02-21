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Вшивцев Сидор Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Вшивцев Никифор Яковлевич

Мать: Вшивцева Орина

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Платунова Мавра Сидоровна

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
23.06.1735 ст.

Дочь: Агрипина Сидоровна

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Кощеева Марьяна Сидоровна

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1749

Сын: Вшивцев Трофим Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Бракосочетание
08.02.1750 ст.

Жена: Вшивцева Степанида Космина

1750г. Нолинск МК (свадьба) жених вдовец 2 брак, невеста той вотчины и прихода дер. Хитринской крест. Космы Говорухина дочь вдова Степанида 3 брак. ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
07.07.1760 ст.

Сын: Вшивцев Фома Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Космина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева ?

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
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