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Вшивцева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1750

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Сидор Никифорович

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Платунова (Вшивцева) Мавра Сидоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович

Рождение ребёнка
23.06.1735 ст.

Дочь: (Вшивцева) Агрипина Сидоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Кощеева (Вшивцева) Марьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Вшивцев Трофим Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович

Смерть
До 1750

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