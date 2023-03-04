Вшивцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Платунова (Вшивцева) Мавра Сидоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович
Рождение ребёнка
23.06.1735 ст.
Дочь: (Вшивцева) Агрипина Сидоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Кощеева (Вшивцева) Марьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович
Смерть
До 1750