Вшивцева (?) Орина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Орина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Вшивцев Самсон Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1713

Сын: Вшивцев Сидор Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Никифор Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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