Вшивцева (?) Орина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Вшивцев Самсон Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1713
Сын: Вшивцев Сидор Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710