Вшивцева (Говорухин) Степанида Космина
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1750 ст.
1750г. Нолинск МК (свадьба) жених вдовец 2 брак, невеста той вотчины и прихода дер. Хитринской крест. Космы Говорухина дочь вдова Степанида 3 брак. ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
07.07.1760 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1794