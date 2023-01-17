Вшивцева (Говорухин) Степанида Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Говорухин) Степанида Космина

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Место рождения

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.02.1750 ст.

Муж: Вшивцев Сидор Никифорович

1750г. Нолинск МК (свадьба) жених вдовец 2 брак, невеста той вотчины и прихода дер. Хитринской крест. Космы Говорухина дочь вдова Степанида 3 брак. ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
07.07.1760 ст.

Сын: Вшивцев Фома Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1794
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