Вшивцев Яков .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вшивцев Бабиковская Общий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670 ст.
Сын: Вшивцев Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно