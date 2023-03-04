Вшивцев Яков . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Яков .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вшивцев Бабиковская Общий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1660

Сын: Вшивцев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670 ст.

Сын: Вшивцев Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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