Вшивцев Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Яков Яковлевич

Вшивцев Яков Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1670 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Вшивцев Яков .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Вшивцев Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марина

Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Вшивцева Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марина

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1723
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close