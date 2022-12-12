Вшивцев Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Вшивцев Яков .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: Вшивцева Марина
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Вшивцева Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Марина
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1723