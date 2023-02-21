Вшивцева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Вшивцев Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Яков Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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