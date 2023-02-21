Вшивцева Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно