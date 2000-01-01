Вшивцев Бабиковская Общий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Бабиковская Общий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Вшивцев Лаврентий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вшивцев Захар Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Яков .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Егор .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев дер. (Закусерский)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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