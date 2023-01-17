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Вшивцев Никита Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Вшивцев Самсон Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Вшивцев Тихон Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Космина

Рождение ребёнка
01.03.1760 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Космина

Рождение ребёнка
04.10.1764 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Космина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдокия Космина

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
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