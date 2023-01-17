Вшивцев Никита Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Вшивцев Самсон Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Космина
Рождение ребёнка
01.03.1760 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Космина
Рождение ребёнка
04.10.1764 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Евдокия Космина
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784