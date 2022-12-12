Вшивцева (Новосёлова) Евдокия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Новосёлова) Евдокия Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Вшивцев Тихон Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Самсонович

Рождение ребёнка
01.03.1760 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Самсонович

Рождение ребёнка
04.10.1764 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Никита Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1788
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