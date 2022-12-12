Вшивцева (Новосёлова) Евдокия Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Самсонович
Рождение ребёнка
01.03.1760 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Самсонович
Рождение ребёнка
04.10.1764 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1788