Вшивцев Тихон Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758 ст.
Дата смерти1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Нина Тихоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина Тихоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина
Рождение ребёнка
18.07.1778 ст.
Рождение ребёнка
1782 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
1787
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Наталия Козмина
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1812 ст.