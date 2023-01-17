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Вшивцев Тихон Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: Вшивцев Никита Самсонович

Мать: Вшивцева Евдокия Космина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Нина Тихоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина

Рождение ребёнка
18.07.1778 ст.

Дочь: Параскева Тихоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Вшивцев Никита Тихонович

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Параскева Тихоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параскева Тихоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Наталия Козмина

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1812 ст.
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