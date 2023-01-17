Вшивцев Никита Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 ст.
Дата смерти17.12.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Вшивцев Тихон Никитин
Мать: Вшивцева Наталия Козмина
Рождение ребёнка
09.08.1810 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Самсонова
Рождение ребёнка
18.05.1818 ст.
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Самсонова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Софья Самсонова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.12.1860 ст.