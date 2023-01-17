Вшивцев Никита Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Никита Тихонович

Вшивцев Никита Тихонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

17.12.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Вшивцев Тихон Никитин

Мать: Вшивцева Наталия Козмина

Рождение ребёнка
09.08.1810 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Самсонова

Рождение ребёнка
18.05.1818 ст.

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Самсонова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Самсонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Софья Самсонова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.12.1860 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close