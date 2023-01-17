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Вшивцева Наталия Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Нина Тихоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин

Рождение ребёнка
18.07.1778 ст.

Дочь: Параскева Тихоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Вшивцев Никита Тихонович

Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Параскева Тихоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параскева Тихоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Тихон Никитин

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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