Вшивцева Наталия Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Нина Тихоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин
Рождение ребёнка
18.07.1778 ст.
Рождение ребёнка
1782 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
1787
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Тихон Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795