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Вшивцева Софья Самсонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

03.03.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1810 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Тихонович

Рождение ребёнка
18.05.1818 ст.

Дочь: Елена Никитина

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Тихонович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Никита Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.03.1858 ст.
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