Вшивцева Софья Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти03.03.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1810 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Тихонович
Рождение ребёнка
18.05.1818 ст.
Дочь: Елена Никитина
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.03.1858 ст.