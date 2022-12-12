Вшивцев Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти1809 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Вшивцев Ефим Антонович
Мать: Вшивцева Васса Зиновьева
Рождение ребёнка
1785 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евфимия Леонтьева
Рождение ребёнка
1787 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евфимия Леонтьева
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Евфимия Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1809 ст.