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Вшивцев Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

1809 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Вшивцев Ефим Антонович

Мать: Вшивцева Васса Зиновьева

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Вшивцев Степан Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Евфимия Леонтьева

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Вшивцев Платон Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Евфимия Леонтьева

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Евфимия Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евфимия Леонтьева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1809 ст.
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