Вшивцева (Сухих) Васса Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти13.04.1809 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Сухих Зиновий Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1758 ст.
МК Нолинск 1758г (день свадьбы) ф. 237 оп. 75 д. 13 отеч Зиновий Сухих из этой же деревни Закусерской
Рождение ребёнка
23.07.1761 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
01.03.1763 ст.
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1764 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1765 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Неонила Ефимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.04.1809 ст.