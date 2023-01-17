Вшивцева (Сухих) Васса Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Сухих) Васса Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

13.04.1809 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Сухих Зиновий Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1758 ст.

Муж: Вшивцев Ефим Антонович

МК Нолинск 1758г (день свадьбы) ф. 237 оп. 75 д. 13 отеч Зиновий Сухих из этой же деревни Закусерской
Рождение ребёнка
23.07.1761 ст.

Сын: Вшивцев Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович

Рождение ребёнка
01.03.1763 ст.

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Вшивцев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Вшивцев Артём Ефимович

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вшивцев Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Неонила Ефимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Антонович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.04.1809 ст.
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