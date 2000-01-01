Сухих Зиновий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Сухих Семен Перфилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Сухих Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Вшивцева Васса Зиновьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1763