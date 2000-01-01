Сухих Зиновий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Зиновий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Сухих Семен Перфилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Сухих Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Сухих Фома Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Вшивцева Васса Зиновьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1763
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