Сухих Фома Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Сухих Зиновий Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1749 ст.
Жена: Сухих Марфа Семёнова
1749г. МК Нолинск (свадьба) жених дер. Закусерской отрок, невеста дер. Бабиковская крест. Семёна Дехтерёва дочь девка ГАКО ф.237 оп. 75. д. 3
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мелания Фомина
Мать ребёнка: Сухих Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сухих Моисей Фомин
Мать ребёнка: Сухих Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Сухих Евсевий Фомин
Мать ребёнка: Сухих Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Неонила Фомина
Мать ребёнка: Сухих Матрена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Матрена Васильева
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1798