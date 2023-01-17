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Сухих Фома Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Сухих Зиновий Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1749 ст.

Жена: Сухих Марфа Семёнова

1749г. МК Нолинск (свадьба) жених дер. Закусерской отрок, невеста дер. Бабиковская крест. Семёна Дехтерёва дочь девка ГАКО ф.237 оп. 75. д. 3
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мелания Фомина

Мать ребёнка: Сухих Марфа Семёнова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сухих Моисей Фомин

Мать ребёнка: Сухих Марфа Семёнова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Сухих Евсевий Фомин

Мать ребёнка: Сухих Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Неонила Фомина

Мать ребёнка: Сухих Матрена Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Матрена Васильева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1798
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