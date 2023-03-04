Сухих Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Матрена Васильева

Сухих Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Фома Зиновьевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Сухих Евсевий Фомин

Отец ребёнка: Сухих Фома Зиновьевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Сухих) Неонила Фомина

Отец ребёнка: Сухих Фома Зиновьевич

Смерть
После 1791

Мы используем куки для улучшения работы сайта.