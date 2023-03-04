Сухих Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763
Сын: Сухих Евсевий Фомин
Отец ребёнка: Сухих Фома Зиновьевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Сухих) Неонила Фомина
Отец ребёнка: Сухих Фома Зиновьевич
Смерть
После 1791