Сухих (Дехтерёва) Марфа Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Бракосочетание
22.01.1749 ст.
1749г. МК Нолинск (свадьба) жених дер. Закусерской отрок, невеста дер. Бабиковская крест. Семёна Дехтерёва дочь девка ГАКО ф.237 оп. 75. д. 3
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мелания Фомина
Отец ребёнка: Сухих Фома Зиновьевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сухих Моисей Фомин
Отец ребёнка: Сухих Фома Зиновьевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763