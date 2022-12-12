Сухих (Дехтерёва) Марфа Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих (Дехтерёва) Марфа Семёнова

Сухих (Дехтерёва) Марфа Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Дехтерёв Семён Митрофанович

Мать: Дехтерёва Катерина Иванова

Бракосочетание
22.01.1749 ст.

Муж: Сухих Фома Зиновьевич

1749г. МК Нолинск (свадьба) жених дер. Закусерской отрок, невеста дер. Бабиковская крест. Семёна Дехтерёва дочь девка ГАКО ф.237 оп. 75. д. 3
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мелания Фомина

Отец ребёнка: Сухих Фома Зиновьевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сухих Моисей Фомин

Отец ребёнка: Сухих Фома Зиновьевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close