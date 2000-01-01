Дехтерёва (Котельникова) Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Сухих Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Дехтерёв Семён Митрофанович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Дехтерёв Леонид Семёнович
Отец ребёнка: Дехтерёв Семён Митрофанович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Дехтерёв Филипп Семёнович
Отец ребёнка: Дехтерёв Семён Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763