Дехтерёва (Котельникова) Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерёва (Котельникова) Катерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Сухих Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Дехтерёв Семён Митрофанович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Дехтерёв Леонид Семёнович

Отец ребёнка: Дехтерёв Семён Митрофанович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Дехтерёв Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Дехтерёв Семён Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерёв Семён Митрофанович

Смерть
После 1763
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