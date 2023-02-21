Вшивцев Пётр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Пётр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1789

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Вшивцев Ефим Антонович

Мать: Вшивцева Васса Зиновьева

Бракосочетание
07.02.1788 ст.

Жена: Вшивцева Акилина Яковлева

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Лузинского приходу дер. Кочергинской крест. Якова Кочергина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Военная служба
1789
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
После 1789
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