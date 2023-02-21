Вшивцев Пётр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Вшивцев Ефим Антонович
Мать: Вшивцева Васса Зиновьева
Бракосочетание
07.02.1788 ст.
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Лузинского приходу дер. Кочергинской крест. Якова Кочергина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Военная служба
1789
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
После 1789