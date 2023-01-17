Вшивцева (Кочергина) Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1788 ст.
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Лузинского приходу дер. Кочергинской крест. Якова Кочергина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гаврил
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795