Вшивцева (Кочергина) Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кочергина) Акилина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

1793 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1788 ст.

Муж: Вшивцев Пётр Ефимович

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Лузинского приходу дер. Кочергинской крест. Якова Кочергина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1793

Сын: Гаврил

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
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