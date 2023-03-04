Вшивцев Артём Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 ст.
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: Вшивцев Ефим Антонович
Мать: Вшивцева Васса Зиновьева
Рождение ребёнка
После 1780 ст.
Сын: Вшивцев Артёмович
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Романова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея Артёмовна
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Романова
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Епифимия Артёмовна
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Елена Романова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1820