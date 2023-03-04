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Вшивцев Артём Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Вшивцев Ефим Антонович

Мать: Вшивцева Васса Зиновьева

Рождение ребёнка
После 1780 ст.

Сын: Вшивцев Артёмович

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Романова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея Артёмовна

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Романова

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Епифимия Артёмовна

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Елена Романова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1820
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