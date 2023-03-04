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Вшивцева Елена Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1780 ст.

Сын: Вшивцев Артёмович

Отец ребёнка: Вшивцев Артём Ефимович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея Артёмовна

Отец ребёнка: Вшивцев Артём Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Епифимия Артёмовна

Отец ребёнка: Вшивцев Артём Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Артём Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816