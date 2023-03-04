Вшивцева Елена Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1780 ст.
Сын: Вшивцев Артёмович
Отец ребёнка: Вшивцев Артём Ефимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея Артёмовна
Отец ребёнка: Вшивцев Артём Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Епифимия Артёмовна
Отец ребёнка: Вшивцев Артём Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816