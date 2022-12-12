Вшивцева Евфимия Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816