Вшивцева Евфимия Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Евфимия Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Вшивцев Степан Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Вшивцев Платон Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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