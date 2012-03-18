Шерстнев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1925
Дата смерти18.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925
Отец: Шерстнев Иван Петрович
Место жительства
С 14.01.1925 по 1933
Гражданство
С 14.03.1925
СССР
Образование
С 1932 по 1942
Средняя школа, 9,5 классов
Место жительства
С 1933 по 1951
Образование
С ?.01.1942 по ?.03.1942
Курсы шофёров
Работа или профессия
С 01.04.1942 по 15.01.1943
Шофер
Военная служба
С 15.01.1943 по ?.04.1943
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Военная служба
С ?.04.1943 по 1945
Свободный, город Свободный, Амурская область
Завделопроизводством в эвакогоспитале № 886
Образование
С 1946 по 1951
Горьковский инженерно-строительный институт
Бракосочетание
08.04.1949
Жена: Шерстнева Зоя Ивановна
Место жительства
С 1951 по 30.09.1955
Рождение ребёнка
18.05.1952
Дочь: Гнеушева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шерстнева Зоя Ивановна
Работа или профессия
С 01.10.1955 по 16.11.1972
Главный инженер строительных трестов
Место жительства
С 01.10.1955 по 18.03.2012
Рождение ребёнка
11.06.1956
Сын: Шерстнев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Шерстнева Зоя Ивановна
Работа или профессия
С 17.11.1972
Начальник технического управления Главволговятстроя
Смерть
18.03.2012