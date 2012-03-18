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Шерстнев Михаил Иванович

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Место рождения

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

14.01.1925

Дата смерти

18.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925

Отец: Шерстнев Иван Петрович

Мать: Шерстнева Лариса Ивановна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 14.01.1925 по 1933
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 14.03.1925
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
СССР
Образование
С 1932 по 1942
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Средняя школа, 9,5 классов
Место жительства
С 1933 по 1951
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
С ?.01.1942 по ?.03.1942
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Курсы шофёров
Работа или профессия
С 01.04.1942 по 15.01.1943
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Шофер
Военная служба
С 15.01.1943 по ?.04.1943
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Военная служба
С ?.04.1943 по 1945
Свободный, город Свободный, Амурская область
Завделопроизводством в эвакогоспитале № 886
Образование
С 1946 по 1951
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский инженерно-строительный институт
Бракосочетание
08.04.1949

Жена: Шерстнева Зоя Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1951 по 30.09.1955
Рождение ребёнка
18.05.1952

Дочь: Гнеушева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шерстнева Зоя Ивановна

Работа или профессия
С 01.10.1955 по 16.11.1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Главный инженер строительных трестов
Место жительства
С 01.10.1955 по 18.03.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.06.1956

Сын: Шерстнев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Шерстнева Зоя Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
С 17.11.1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Начальник технического управления Главволговятстроя
Смерть
18.03.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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