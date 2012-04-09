Шерстнева (Клюева) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1926
Дата смерти09.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926
Отец: Клюев Иван Борисович
Гражданство
17.09.1926
СССР
Место жительства
С 17.09.1926 по 1930
Место жительства
С 1930 по 1951
Образование
Между 1946 и 1951
Москва, город федерального значения Москва
Московский финансовый институт
Бракосочетание
08.04.1949
Место жительства
С 1951 по 30.09.1955
Рождение ребёнка
18.05.1952
Дочь: Гнеушева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шерстнев Михаил Иванович
Место жительства
С 30.09.1955 по 09.04.2012
Рождение ребёнка
11.06.1956
Сын: Шерстнев Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Шерстнев Михаил Иванович
Работа или профессия
После 1956
Горьковский машиностроительный завод, финансовый отдел
Смерть
09.04.2012