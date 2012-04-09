Шерстнева (Клюева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Клюева) Зоя Ивановна

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Место рождения

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.09.1926

Дата смерти

09.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926

Отец: Клюев Иван Борисович

Мать: Клюева Валентина Андреевна

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Гражданство
17.09.1926
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
СССР
Место жительства
С 17.09.1926 по 1930
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1930 по 1951
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
Между 1946 и 1951
Москва, город федерального значения Москва
Московский финансовый институт
Бракосочетание
08.04.1949

Муж: Шерстнев Михаил Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1951 по 30.09.1955
Рождение ребёнка
18.05.1952

Дочь: Гнеушева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шерстнев Михаил Иванович

Место жительства
С 30.09.1955 по 09.04.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.06.1956

Сын: Шерстнев Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Шерстнев Михаил Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
После 1956
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский машиностроительный завод, финансовый отдел
Смерть
09.04.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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