Шерстнев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения12.02.1897
Дата смерти11.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1897
Отец: Шерстнев Петр Лукич
Гражданство
С 12.02.1897
Россия
Место жительства
С 12.02.1897 по 1933
Бракосочетание
Около 1924
Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1925
Мать ребёнка: Шерстнева Лариса Ивановна
Работа или профессия
С 1933
Краснодеревщик
Место жительства
С 1933 по 11.05.1975
Работа или профессия
По 1933
Крестьянин
Смерть
11.05.1975