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Шерстнев Иван Петрович

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Место рождения

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

12.02.1897

Дата смерти

11.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1897

Отец: Шерстнев Петр Лукич

Мать: Шерстнева Пелагея Матвеевна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 12.02.1897
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 12.02.1897 по 1933
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Шерстнева Лариса Ивановна

Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1925

Сын: Шерстнев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шерстнева Лариса Ивановна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1933
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Краснодеревщик
Место жительства
С 1933 по 11.05.1975
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
По 1933
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин
Смерть
11.05.1975
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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