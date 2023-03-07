Шерстнева (Цветкова) Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Цветкова) Лариса Ивановна

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

08.04.1901

Дата смерти

24.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1901

Отец: Цветков Иван Андреевич

Мать: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 08.04.1901
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 08.04.1901 по 1924
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крещение
09.04.1901
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Крестные: Села Якунькино Рождество-Богородицкой церкви псаломщик Василий Иванов Виноградов, крестьянская жена д. Шумилово Агриппина Афониева
Место жительства
С 1924 по 1933
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1924

Муж: Шерстнев Иван Петрович

Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1924 по 1933
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянка
Рождение ребёнка
14.01.1925

Сын: Шерстнев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шерстнев Иван Петрович

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1933 по 24.03.1969
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
24.03.1969
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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