Шерстнева (Цветкова) Лариса Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.04.1901
Дата смерти24.03.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1901
Гражданство
С 08.04.1901
Россия
Место жительства
С 08.04.1901 по 1924
Крещение
09.04.1901
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Крестные: Села Якунькино Рождество-Богородицкой церкви псаломщик Василий Иванов Виноградов, крестьянская жена д. Шумилово Агриппина Афониева
Место жительства
С 1924 по 1933
Бракосочетание
Около 1924
Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1924 по 1933
Крестьянка
Рождение ребёнка
14.01.1925
Отец ребёнка: Шерстнев Иван Петрович
Место жительства
С 1933 по 24.03.1969
Смерть
24.03.1969