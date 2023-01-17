Шерстнева Пелагея Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиПосле 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872 по 1932
Гражданство
С 1872
Россия
Бракосочетание
10.11.1891
Муж: Шерстнев Петр Лукич
Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 10.11.1891 по 1932
Крестьянская жена
Рождение ребёнка
19.05.1894 ст.
Дочь: Шерстнева Елена Петровна
Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич
Рождение ребёнка
12.02.1897
Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич
Рождение ребёнка
09.07.1900 ст.
Дочь: Шерстнева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич
Рождение ребёнка
09.11.1902 ст.
Дочь: Шерстнева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич
Рождение ребёнка
12.07.1904 ст.
Дочь: Шерстнева Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич
Рождение ребёнка
03.11.1906 ст.
Дочь: Шерстнева Александра Петровна
Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич
Смерть
После 1932