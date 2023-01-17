Шерстнева Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева Пелагея Матвеевна

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Место рождения

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

После 1932

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1872 по 1932
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1872
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Бракосочетание
10.11.1891

Муж: Шерстнев Петр Лукич

Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 10.11.1891 по 1932
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянская жена
Рождение ребёнка
19.05.1894 ст.

Дочь: Шерстнева Елена Петровна

Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1897

Сын: Шерстнев Иван Петрович

Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1900 ст.

Дочь: Шерстнева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1902 ст.

Дочь: Шерстнева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1904 ст.

Дочь: Шерстнева Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.11.1906 ст.

Дочь: Шерстнева Александра Петровна

Отец ребёнка: Шерстнев Петр Лукич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 1932
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
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