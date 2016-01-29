Гнеушева (Шерстнева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнеушева (Шерстнева) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Константиновка

Дата рождения

18.05.1952

Дата смерти

29.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1952

Отец: Шерстнев Михаил Иванович

Мать: Шерстнева Зоя Ивановна

Место жительства
С 18.05.1952 по 30.09.1955
Гражданство
С 18.05.1952
СССР
Место жительства
С 01.10.1955 по 29.01.2016
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
19.06.1976

Муж: Гнеушев Евгений Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.12.1979

Сын: Гнеушев Станислав Евгеньевич

Отец ребёнка: Гнеушев Евгений Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
После 1989

Муж: Гнеушев Евгений Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
29.01.2016
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
31.01.2016
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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