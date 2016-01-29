Гнеушева (Шерстнева) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.05.1952
Дата смерти29.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1952
Отец: Шерстнев Михаил Иванович
Мать: Шерстнева Зоя Ивановна
Место жительства
С 18.05.1952 по 30.09.1955
Гражданство
С 18.05.1952
СССР
Место жительства
С 01.10.1955 по 29.01.2016
Бракосочетание
19.06.1976
Рождение ребёнка
18.12.1979
Сын: Гнеушев Станислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Гнеушев Евгений Николаевич
Развод
После 1989
Смерть
29.01.2016
Похороны
31.01.2016