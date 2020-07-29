Шерстнев Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.06.1956
Дата смерти29.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1956
Отец: Шерстнев Михаил Иванович
Мать: Шерстнева Зоя Ивановна
Место жительства
С 11.06.1956 по 29.07.2020
Гражданство
11.06.1956
СССР
Военная служба
С 1976 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.06.1978
Рождение ребёнка
24.07.1981
Сын: Шерстнев Артем Евгеньевич
Мать ребёнка: Шерстнева Наталья Петровна
Развод
16.10.1996
Бракосочетание
Между 16.10.1996 и 1997
Работа или профессия
С 1996 по 29.07.2020
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского
Рождение ребёнка
04.09.1998
Сын: Шерстнев Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Шерстнева Анжелика Владимировна
Смерть
29.07.2020