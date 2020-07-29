Шерстнев Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстнев Евгений Михайлович

Шерстнев Евгений Михайлович

avatar

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

11.06.1956

Дата смерти

29.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1956

Отец: Шерстнев Михаил Иванович

Мать: Шерстнева Зоя Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 11.06.1956 по 29.07.2020
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Гражданство
11.06.1956
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
СССР
Военная служба
С 1976 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.06.1978

Жена: Шерстнева Наталья Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1981

Сын: Шерстнев Артем Евгеньевич

Мать ребёнка: Шерстнева Наталья Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
16.10.1996

Жена: Шерстнева Наталья Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Между 16.10.1996 и 1997

Жена: Шерстнева Анжелика Владимировна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1996 по 29.07.2020
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского
Рождение ребёнка
04.09.1998

Сын: Шерстнев Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Шерстнева Анжелика Владимировна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
29.07.2020
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close