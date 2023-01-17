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Шигаев Илья Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

?.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шигаев Михаил

Мать: Шигаева Акулина

Бракосочетание
Между 1899 и 1900

Жена: Шигаева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.07.1904 ст.

Дочь: Алимова Анфиса Ильинична

Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.04.1915 ст.

Сын: Шигаев Иван Ильич

Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.03.1918

Сын: Шигаев Сергей Ильич

Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1921

Жена: Шигаева Александра Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.08.1923

Дочь: Пантелейчук Раиса Ильинична

Мать ребёнка: Шигаева Александра Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Людмила Ильинична

Мать ребёнка: Шигаева Александра Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шигаева Александра Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигаев Василий Ильич

Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигаев Иван Ильич

Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Портной, бондарь
Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
?.03.1951
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
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