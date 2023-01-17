Шигаев Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти?.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Шигаев Михаил
Мать: Шигаева Акулина
Бракосочетание
Между 1899 и 1900
Рождение ребёнка
27.07.1904 ст.
Дочь: Алимова Анфиса Ильинична
Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.04.1915 ст.
Сын: Шигаев Иван Ильич
Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.03.1918
Сын: Шигаев Сергей Ильич
Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
26.08.1923
Дочь: Пантелейчук Раиса Ильинична
Мать ребёнка: Шигаева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Людмила Ильинична
Мать ребёнка: Шигаева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шигаева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигаев Василий Ильич
Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигаев Иван Ильич
Мать ребёнка: Шигаева Пелагея Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Портной, бондарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1951