Шигаева (Дедикова) Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиМежду 1917 и ?.09.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Отец: Дедиков Тимофей
Мать: Дедикова Домна
Бракосочетание
Между 1899 и 1900
Рождение ребёнка
27.07.1904 ст.
Дочь: Алимова Анфиса Ильинична
Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1915 ст.
Сын: Шигаев Иван Ильич
Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1918
Сын: Шигаев Сергей Ильич
Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигаев Василий Ильич
Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигаев Иван Ильич
Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович
Смерть
Между 1917 и ?.09.1921
Причина смерти: Тиф