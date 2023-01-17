Шигаева (Дедикова) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигаева (Дедикова) Пелагея Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Между 1917 и ?.09.1921

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Дедиков Тимофей

Мать: Дедикова Домна

Бракосочетание
Между 1899 и 1900

Муж: Шигаев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
27.07.1904 ст.

Дочь: Алимова Анфиса Ильинична

Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.04.1915 ст.

Сын: Шигаев Иван Ильич

Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.03.1918

Сын: Шигаев Сергей Ильич

Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигаев Василий Ильич

Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигаев Иван Ильич

Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович

Смерть
Между 1917 и ?.09.1921
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: Тиф
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