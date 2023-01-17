Шигаева (Лосева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШигаева (Лосева) Александра Ивановна

Шигаева (Лосева) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Началово, Приволжский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.04.1894 ст.

Дата смерти

Около 1951

Пол

Женский

Отец

Между 1866 и 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

1923 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1894 ст.

Отец: Лосев Иван Иванович

Мать: Лосева Мария Кузьминична

Началово, Приволжский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1921

Муж: Шигаев Илья Михайлович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.08.1923

Дочь: Пантелейчук Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Людмила Ильинична

Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Около 1951
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close