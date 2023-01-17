Шигаева (Лосева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.04.1894 ст.
Дата смертиОколо 1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1894 ст.
Отец: Лосев Иван Иванович
Мать: Лосева Мария Кузьминична
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
26.08.1923
Дочь: Пантелейчук Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Людмила Ильинична
Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
25.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шигаев Илья Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1951