Шигаева Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Муж: Шигаев Михаил
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Шигаев Михаил
Рождение ребёнка
До 1881
Отец ребёнка: Шигаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Шигаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Шигаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шигаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шигаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигаев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Шигаев Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
До 1895