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Шигаев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1861

Жена: Шигаева Акулина

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шигаев Илья Михайлович

Мать ребёнка: Шигаева Акулина

Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Шигаев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шигаева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Шигаева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Шигаева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шигаева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигаев Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Шигаева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигаев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Шигаева Акулина

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
До 1895
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