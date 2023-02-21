Шигаев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Жена: Шигаева Акулина
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Шигаева Акулина
Рождение ребёнка
До 1881
Мать ребёнка: Шигаева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Шигаева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Шигаева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шигаева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шигаева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигаев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Шигаева Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
До 1895