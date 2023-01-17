Шигаев Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения18.04.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915 ст.
Отец: Шигаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шигаева Галина Арамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шигаева Галина Арамовна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно