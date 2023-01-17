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Шигаев Иван Ильич

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.04.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915 ст.

Отец: Шигаев Илья Михайлович

Мать: Шигаева Пелагея Тимофеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шигаева Галина Арамовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигаева Галина Арамовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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