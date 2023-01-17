Щекалева (Ширкина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева (Ширкина) Елена Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Ширкин Иван Сергеевич

Мать: Ширкина Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1812

Муж: Щекалев Василий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1813

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Рождение ребёнка
?.03.1814

Сын: Щекалев Федот Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1815

Сын: Щекалев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Рождение ребёнка
?.01.1816

Сын: Щекалев Викул Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1819

Сын: Щекалев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Щекалев Ермолай Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Щекалев Иларион Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Щекалев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Щекалев Ювеналий Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Щекалев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1837

Дочь: Широкова Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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