Щекалева (Ширкина) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Ширкин Иван Сергеевич
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Сын: Щекалев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Сын: Щекалев Ермолай Васильевич
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Сын: Щекалев Иларион Васильевич
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Сын: Щекалев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Сын: Щекалев Ювеналий Васильевич
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович
Дочь: Широкова Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Егорович