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Щекалев Ермолай Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Щекалев Василий Егорович

Мать: Щекалева Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.10.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1843

Жена: Щекалева Анастасия Гаврииловна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1843

Дочь: Параскева Ермолаевна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Щекалев Филипп Ермолаевич

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1847

Дочь: Елизавета Ермолаевна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Щекалев Харлампий Ермолаевич

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекалев Харитон Ермолаевич

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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