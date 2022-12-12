Щекалев Ермолай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Щекалев Василий Егорович
Мать: Щекалева Елена Ивановна
Крещение
02.10.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1843
Дочь: Параскева Ермолаевна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Щекалев Филипп Ермолаевич
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
07.05.1847
Дочь: Елизавета Ермолаевна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Щекалев Харлампий Ермолаевич
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекалев Харитон Ермолаевич
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Гаврииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно