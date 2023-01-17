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Щекалев Никита Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.09.1819

Дата смерти

?.05.1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1819

Отец: Щекалев Василий Егорович

Мать: Щекалева Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
?.05.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпет
Смерть
?.05.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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