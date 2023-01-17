Щекалев Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения?.09.1819
Дата смерти?.05.1821
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1819
Отец: Щекалев Василий Егорович
Мать: Щекалева Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
?.05.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпет
Смерть
?.05.1821