Ширкин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиркин Иван Сергеевич

Ширкин Иван Сергеевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ширкин Сергей Васильевич

Мать: Ширкина Нона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Щекалева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Ширкина Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1804

Сын: Ширманов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ширкина Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.05.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Павла Петрова жена Параскева Логинова
Крещение
07.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница работника Адриана Долматова жена Агрипина
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Ширкина Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1806

Сын: Ширкин Самсон Иванович

Мать ребёнка: Ширкина Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкина Параскева Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close