Ширкин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Ширкин Сергей Васильевич
Мать: Ширкина Нона Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Щекалева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Ширкина Параскева Захаровна
Рождение ребёнка
18.07.1804
Мать ребёнка: Ширкина Параскева Захаровна
Крещение
19.05.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Павла Петрова жена Параскева Логинова
Крещение
07.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница работника Адриана Долматова жена Агрипина
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Ширкина Параскева Захаровна
Рождение ребёнка
09.02.1806
Мать ребёнка: Ширкина Параскева Захаровна
Крещение
12.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно