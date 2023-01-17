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Ширкин Самсон Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.02.1806

Дата смерти

10.03.1806

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1806

Отец: Ширкин Иван Сергеевич

Мать: Ширкина Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Екатеринбургского начальства секретарь Федор Долгополов и разходчика Ефима Вавилова жена Фекла Иванова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
10.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
10.03.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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