Ширкин Самсон Иванович
Место рождения
Дата рождения09.02.1806
Дата смерти10.03.1806
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1806
Отец: Ширкин Иван Сергеевич
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Екатеринбургского начальства секретарь Федор Долгополов и разходчика Ефима Вавилова жена Фекла Иванова
Место жительства
Неизвестно
Похороны
10.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
10.03.1806