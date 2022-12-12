Ширкина Параскева Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина Параскева Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Щекалева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ширкин Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1804

Сын: Ширманов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ширкин Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.07.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Ширкин Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1806

Сын: Ширкин Самсон Иванович

Отец ребёнка: Ширкин Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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