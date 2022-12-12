Ширкина Параскева Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Щекалева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ширкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
18.07.1804
Отец ребёнка: Ширкин Иван Сергеевич
Крещение
28.07.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Ширкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
09.02.1806
Отец ребёнка: Ширкин Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно