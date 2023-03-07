Широкова (Щекалева) Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Щекалева) Мелания Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.01.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1837

Отец: Щекалев Василий Егорович

Мать: Щекалева Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.10.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.11.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1858

Муж: Широков Иван Никитич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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