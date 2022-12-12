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Щекалев Иларион Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Щекалев Василий Егорович

Мать: Щекалева Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.07.1854
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекалева Марфа Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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