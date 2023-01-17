Щекалев Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1830
Отец: Щекалев Василий Егорович
Мать: Щекалева Елена Ивановна
Крещение
07.11.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе и невесте заводский мастеровый Домитиан Николаев Шабалин
Бракосочетание
11.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе и невесте заводский мастеровый Домитиан Николаев Шабалин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.08.1852
Сын: Щекалев Матвей Степанович
Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.07.1854
Сын: Щекалев Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.10.1855
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.10.1855
Сын: Щекалев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.11.1857
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно