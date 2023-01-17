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Щекалев Степан Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Щекалев Василий Егорович

Мать: Щекалева Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.11.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1850

Жена: Щекалева Марфа Дмитриевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе и невесте заводский мастеровый Домитиан Николаев Шабалин
Бракосочетание
11.02.1850

Жена: Щекалева Марина Тимофеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе и невесте заводский мастеровый Домитиан Николаев Шабалин
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.08.1852

Сын: Щекалев Матвей Степанович

Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1854

Сын: Щекалев Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1855

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1855

Сын: Щекалев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.11.1857

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Щекалева Марина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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