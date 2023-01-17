Щекалева Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1850

Муж: Щекалев Степан Васильевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе и невесте заводский мастеровый Домитиан Николаев Шабалин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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